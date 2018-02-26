الأحوال المدنية تحصد 4 جوائز في ملتقى أبشر الرابع

حمود العنزي (صدى):

حصدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية جائزة التقدم في القياس الحكومي وجائزة التكامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى جائزة الإبداع في تقديم الخدمات وجائزة التميز في التواصل عبر الشبكات الاجتماعية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية في ملتقى التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الجوائز تعد ثمرة للعمل الكبير والجهد المتواصل الذي بذله القطاع خلال الفترة الماضية، وبناء الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كالربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية كان آخرها وزارتي العدل والصحة، لتسهيل الخدمات وتيسيرها على المواطنين.

وأكد الجاسر، أن الأحوال المدنية تحظى بدعم واهتمام كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – الذي تصب توجيهاته دائمًا بتسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة واستخدام أفضل التقنيات العالمية والتعاون وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية كافة، وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود وسعيه الحثيث لتطوير القطاع.