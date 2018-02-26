بالصور.. مساعد مدير تعليم الباحة يشارك المتدربين بقطاع المندق

سعيد العجل(صدى):

تفقد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم بمنطقة الباحة، الأستاذ عمر بن هجاد الغامدي صباح اليوم الإثنين، مركز التدريب بقطاع تعليم المندق يرافقه مدير التجهيزات المدرسية الاستاذ سلطان جلال، حيث زار القاعات التدريبية، كما اطلع على سير الدورات التي تقام

كما شاركوا المتدربين دورة السبورات التفاعلية التي قدمها الدكتور عبدالرحمن قلطي والأستاذ عبدالعزيز عتيق وقدم الاستاذ عمر هجاد شكره للقائمين على العمل والمشاركين.

وتهدف هذه الدورات التعليمية للمعلمين إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات واتجاهات المعلمين المتدربين لمواكبة التطور العلمي وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، وكذلك رفع كفاءة المعلمين فنيًا وتربويًا وإكسابهم المهارة اللازمة لتأدية المهام بيسر وسهوله، كما قدم شكره لمدير مركز التدريب الاستاذ حسين الزهراني.