محمد النني يوجه رسالة اعتذار لطفل آرسنال الباكي

ماجد محمد(صدى):

وجه اللاعب المصري محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة اعتذار إلى الطفل الباكي الذي انتشرت صورته أمس الأحد بعد خسارة الجانرز في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونشر ” النني ” ، عبر حسابه على موقع ” تويتر ” صورة لطفل، قائلاً: ” اسمع، دموعك ثمينة جدًا بالنسبة لنا جميعًا، من أجلكم ومن أجل جميع مشجعي الجانرز، اعدك بالقتال لرسم الابتسامة على وجهك ” .

وودع أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا، لذا فإنه لم يتبق أمامه سوى المنافسة على لقب الدوري الأوروبي ” يوروبا ليج ” ، حيث سيواجه إيه سي ميلان الإيطالي في دور الـ 16 للبطولة القارية.

كما أنه يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.