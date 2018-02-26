” العواد ” : منتدى الرياض الدولي الإنساني امتداد لتجسيد دور المملكة الإنساني

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، أن منتدى الرياض الدولي الإنساني، هو امتداد لسياسة العطاء وتجسيد لدور المملكة الإنساني.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، منصة المساعدات الإنسانية بالمملكة، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني لخدمة أكثر من 76 دولة حول العالم.

و يهدف المنتدى إلى تعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني وتطوير الممارسات المعمول بها لتناسب الوضع الإنساني الراهن، إضافة إلى تحسين مستوى الآليات لتواكب الواقع الإنساني المتغير.

ويوفر المنتدى على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المتخصصين وكبار صناع القرار، ويشارك فيه وكالات ومنظّمات دولية ومحلية حكومية وغير الحكومية وأكاديميون وباحثون متخصصون في المجالين الإنساني والإغاثي.