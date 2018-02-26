بالفيديو.. تساقط البرد بكثافة في المجمعة

حمود العنزي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لتساقط البرد بكثافة في المجمعة اليوم الإثنين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف وتبوك ، والحدود الشمالية ، والمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى حائل وأجزاء من الرياض ، بما يؤدي للحد من الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء.