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بالفيديو.. تساقط البرد بكثافة في المجمعة

بالفيديو.. تساقط البرد بكثافة في المجمعة
حمود العنزي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لتساقط البرد بكثافة في المجمعة اليوم الإثنين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف وتبوك ، والحدود الشمالية ، والمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى حائل وأجزاء من الرياض ، بما يؤدي للحد من الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43132 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اجعلها خير وبركه ,, آمين ,,

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