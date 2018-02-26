بالفيديو.. تساقط البرد بكثافة في المجمعة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لتساقط البرد بكثافة في المجمعة اليوم الإثنين.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف وتبوك ، والحدود الشمالية ، والمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى حائل وأجزاء من الرياض ، بما يؤدي للحد من الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء.
🔴 متداول تساقط البرد بكثافة في #المجمعة قبل قليل
الاثنين_١٠_٦_١٤٣٩هـ
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. pic.twitter.com/OANFmGgDR8
— طقس (@tqqs) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43132 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجعلها خير وبركه ,, آمين ,,