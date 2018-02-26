وظيفة شاغرة للمواطنين بجمعية أملي

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جمعية أملي لدعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، بمحافظة القنفذة ، وظيفة شاغرة تحت مسمى ” مدير تنفيذي ” للمواطنين ، وذلك للعمل بمقر الجمعية .

وأشارت الجمعية ، إلى أن ذلك يتم وفقًا للشروط التالية :

١- أن يكون سعودي الجنسية

٢- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً

٣- ألا يقل عمره عن 25 سنة

٤- أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية

٥- أن يمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الإداري

٦- أن لا تقل شهادته عن ماجستير ويفضل أن تكون في المجال التربوي

٧- أن تكون شهادته صادرة من جامعة سعودية

٨- إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة فيشترط تصديقها من الملحقية الثقافية السعودية من بلد الدراسة.

٩- يفضّل من لديه خبرة سابقة في الإشراف على البرامج التعليمية لذوي الإحتياجات الخاصة .

ولفتت الجمعية ، إلى أن على الراغبين بالتقديم ، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 10 جمادى الآخر ، ولمدة أسبوع .