” الصحة ” تلغي عقد طبيبة وتحسم من آخر

أحمد الخبراني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة إلغاء عقد طبيبة، ومعاقبة طبيب آخر ، وإنذار مدير مركز صحي على إثر ملاحظات رصدها المتسوق السري بأحد المراكز الصحية بشرق الرياض .

وتفصيلاً كشفت ” الصحة ” عن معاقبة طبيبة المركز بحسم ” 5 ” أيام من راتبها حسب نص المادة ” 32 ” من نظام تأديب الموظفين لقيامها بالتوقيع وترك مقر عملها ؛ مع إنهاء عقدها.

كما تم معاقبة الطبيب بحسم ” 10 ” أيام من راتبه ، وذلك لعدم تواجده بمقر عمله ، دون عذر مشروع حيث انه الطبيب المعني والمسئول الأول والمناوب على المركز.

كما تم معاقبة مدير المركز الصحي بتوجيه إنذار حسب نص المادة ” 32 ” من نظام تأديب الموظفين لعدم تكليف ممرض أو ممرضة لفترة المناوبة ، وأيضا نقص المتابعة والإشراف .

وتأتي هذه القرارات حرصا من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات الصحية الأولية على أكمل وجه سعيا منها للوصول إلى رضا المستفيدين من الخدمات.