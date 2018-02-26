متحدث جامعة الإمام ينفي فصل الطالبات تعسفيًا

عادل الحربي(صدى):

أكد أحمد الركبان ، المتحدث الرسمي لجامعة الإمام ، إن الفصل بالجامعة لا يكون تعسفيًا ، بل يمر بعدة مراحل ويكون لأسباب متعددة ، مثل القضايا الأخلاقية الخطيرة التي تؤثر على الطالبات ، لافتًا إلى أن الجامعة تتحمل مسؤولية الطلاب فور دخولهم من بوابة الجامعة .

وأشار ” الركبان ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج سيدتي ، المُذاع مساء اليوم الإثنين ، إلى أن التوعية الإسلامية ليس لها الحق في فصل الطالبات ، بل تقوم بالتحقيق معهن ، ثم ترفع التحقيقات بعد ذلك إلى 4 جهات أخرى معنية ، لتصدر الشؤون القانونية حكمها في النهاية بفصل الطالبة بعد اطلاعها على المحاضر والتحقيقات .

وأوضح متحدث الجامعة ، إنه لا يوجد تفتيش للهواتف النقالة الخاصة بالطالبات ، مضيفًا ” هناك قضايا اخلاقية خطرة يتم الفصل النهائي فيها ، وهناك فصل ترم واحد في حال تكرار الخطأ مثل التشبه بالرجال ” .

ولفت أحمد الركبان ، إلى أن إدارة الجامعة تسلم جميع الطالبات المفصولات ، إشعارًا بفصلها أو تأديبها ، ولكل منهن الحق الكامل في الدفاع عن نفسها .