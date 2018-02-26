الأجانب يسيطرون على قائمة هدافي الدوري بالمملكة

نواف السالم(صدى):

تمكن المحترفون الأجانب، السيطرة على قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري كرة القدم، وذلك بعد مرور 22 جولة على منافسات البطولة المحلية وسط غياب كامل للاعبين المحليين.

و شهدت القائمة غياب شبه كامل للاعبين المحليين، وسط استحواذ تام للمحترفين سواء من البرازيل أو تونس أو مصر، فآخر مرة فاز بها لاعب سعودي بجائزة هداف الدوري المحلي هو ناصر الشمراني في موسم 2013-2014 عندما كان لاعبًا في الهلال.

ويتربع التشيلي روني فرنانديز المحترف في صفوف الفيحاء على قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي للدوري برصيد 11 هدفًا، فيما ينافس فرنانديز نظيره السوري عمر السوما المحترف في أهلي جدة برصيد 10 أهداف ويسعى للمشاركة بصفة منتظمة للظفر بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين التونسي أسامة العكايشي المحترف في اتحاد جدة واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس المحترف في أهلي جدة ومحمد السهلاوي لاعب النصر برصيد 9 أهداف لكل منهما، كما يتنافس على لقب هداف الدوري البرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا مهاجم النصر، والغيني إسماعيل بانغورا لاعب الرائد بواقع 8 أهداف لكل منهما.

وجاء في المرتبة التالية مهند عسيري والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعبا الأهلي، وناصر الشمراني لاعب الشباب والبرازيلي لويس غوستافو وإسلام حسين سراج لاعبا الفيصلي و هزاع إبراهيم الهزاع لاعب الاتفاق والبرازيلي جواو بيدر، ولاعب الفتح والمصري محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الرائد والبرازيلي جورج بيريرا داسيلفا لاعب الباطن بإجمالي 7 أهداف لكل منهم.

وتشير سيطرة اللاعبين الأجانب على قائمة هدافي الدوري على فتح مسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم الباب على مصراعيه أمام الأندية بالسماح لها بالتعاقد مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وفي ظل المنافسة الشرسة بين جميع اللاعبين فإن لقب هداف الموسم الحالي لن يتم حسمه إلا بعد نهاية آخر جولات الدوري.