بدء اجتماع اللجنة السداسية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

نايف السالم(صدى):

بدأ اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل بشأن القدس، كما شكل فرصة لتبادل الآراء حيال المستجدات الإقليمية والدولية وبحث آفاق التعاون المشترك.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية، استكمالا للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام، وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والحفاظ على المرجعيات الخاصة بعملية السلام.