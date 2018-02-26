الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا الثلاثاء
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، إن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف وتبوك ، والحدود الشمالية ، والمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى حائل وأجزاء من الرياض ، بما يؤدي للحد من الرؤية الأفقية .
وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار ، على شمال غرب وغرب المملكة .
وأوضحت ، أنه لايستبعد تكون ضباب خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر ، على أجزاء من شمال ووسط المملكة ، وذلك غدًا الثلاثاء .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43132 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,