أرامكو ترعى معرض القوات المسلحة ” أفد 2018 “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت ” أرامكو ” ، رعايتها لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي تحت مسمى ” أفد 2018 ” ، كشريك توطين ماسي ، حيث تستعرض في جناحها بالمعرض ، جهودها في توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي .

وأكد نائب رئيس أرامكو السعودية للشراء وإدارة منظومة الإمداد ، عبدالعزيز العبد الكريم ، إن المعرض يشكل فرصة ممتازة وملائمة لاستكشاف مجالات جديدة للشراكة والتعاون ، قائلًا ” يشكل المعرض والندوات المصاحبة له فرصة ممتازة لاستكشاف مجالات جديدة للشراكة والتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المشاركة في إطار العمل نحو تحقيق أهداف التوطين ورفع نسبة المحتوى المحلي كما تنص أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 ” .

وتابع ” العبد الكريم ” ، قائلًا ” نعمل من خلال برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية – اكتفاء – على دعم توطين الصناعات في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به ، وتعزيز الدور الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ورفع مستوى مشاركتها في الناتج الوطني الإجمالي ، وتوليد الآلاف من فرص العمل ” .

وبدأ المعرض دورته الرابعة منذ يوم أمس الأحد الموافق 25 فبراير ، ليستمر حتى 5 من شهر مارس المقبل ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، وبتنظيم القوات المسلحة بالمملكة ، ومن تنفيذ الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .