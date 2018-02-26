بالصور.. الهلال يواصل استعداداته لمواجهة الفيصلي بمشاركة الفرج وخربين

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الفيصلي المقبلة الجمعة 2 مارس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود، بمشاركة سلمان الفرج والسوري عمر خربين، في تدريبات الفريق العاصمي.

وكان خربين، قد تعرض لتمزق في أربطة المفصل، في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث أدت الإصابة إلى إبعاد خربين من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا 2018، نظراً لعدم جاهزيته في المشاركة.

فيما يأتي غياب سلمان الفرج بعد الإصابة التي لحقت فيه في مباراة الديربي أمام النصر ضمن الجولة الـ21 من الدوري، وكان اللاعب خرج من المباراة في الشوط بعد تعرضه لإلتواء في مفصل القدم.