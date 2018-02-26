بالصور.. الدفاع المدني يقيم فرضية حريق وهمي في مستشفى الدلم

عادل الحربي (صدى):

نفذ الدفاع المدني بمحافظة الدلم تجربة فرضية لحادثة حريق وهمي وقع في أحد أقسام التنويم في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم.

وباشرت أربع فرق من الدفاع المدني الحادث بمتابعة سعادة مدير الدفاع المدني المقدم بدر بن ناصر العاصم ، و مساندة فرق من الدوريات الأمنية والهلال الأحمر وقسم السلامة في المستشفى، وبحسب الإجراءات المتبعة في هذه الحالات، تم إخلاء موقع الحادثة بوقت قياسي و إعلان خطة الطوارئ ، ثم قامت فرق الدفاع المدني بعمليات الإطفاء و الإنقاذ ونقل المصابين إلى منطقة التجمع والفرز الآمنة، فيما تولت الفرق الطبية، تقديم الإسعافات اللازمة.

من جهته أكد مدير مستشفى الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني أن التجربة تهدف للوقوف على جاهزية الفرق الأمنية والطبية ومدى استعدادها للتعامل مع الحوادث والحرائق التي قد تحدث لا سمح الله، كما قدم شكره الجزيل لمدير الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم في إنجاح التجربة.