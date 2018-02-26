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التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني في لقاء مولدوفا

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني في لقاء مولدوفا
ماجد الأشرم(صدى):

كشفت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ، عن التشكيل النهائي للأخضر في مواجهة مولدوفا الودية التي تقام مساء اليوم الإثنين ، على ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة الملك عبدالله الرياضية .

ويشارك ضمن القائمة الأساسية من لاعبي المنتخب ، محمد العويس ، ياسر الشهراني ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، منصور الحربي ، عبد الملك الخيبري ، حسين المقهوي ، تيسير الجاسم ، سلمان المؤشر ومحمد السهلاوي .

وينضم إلى مقاعد بدلاء المنتخب الأخضر كل من ؛ ياسر المسيليم ، عبد الله المعيوف ، إبراهيم غالب ، عبد الله الخيبري ، محمد البريك ، مهند عسيري ، أحمد عسيري ، حسن معاذ ، عبد العزيز الجبرين ، محمد الكويكبي ، معتز هوساوي ، محمد كنو ، وعبد الوهاب جعفر .

يذكر أن مباراة منتخب الأخضر التي تقام أمام نظيره مولدوفا اليوم ، تأتي في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 ، والمقامة في روسيا .

 


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