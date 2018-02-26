نقل أحد مصابي حادثة ” دراجي جازان ” لمستشفى الحرس الوطني بجدة

تركي السالم(صدى):

نقل أحد مصابي حادثة دهس دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم الإثنين، إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي، إثر إصابته من الحادث.

وقدمت عائلة الصعدي، شكرها لإمارة منطقة جازان ومستشفى العميس، والدكتور عبدالله القحطاني والمهندس محمد صالح بابقي، ولكل من وقف وساعد في علاج لاعب الدراجات الهوائية المسجل في الاتحاد يحيى طلال الصعدي.

وطالبت الأسرة الهيئة العامة للرياضة، بمنطقة جازان ونادي اليرموك، بمتابعة حالته وإخلائه لمستشفيات متقدمة لعلاجه.