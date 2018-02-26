بالفيديو.. مستشار قانوني: فصل 50 طالبة بجامعة الإمام أمر لا يمكن قبوله

عادل الحربي (صدى):

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي : إن فصل خمسين طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود، أمر لا يمكن قبوله ويضر مستقبل الفتيات المفصولات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : أن الجامعة قامت بفصل 50 طالبة لرفضهم انتهاك خصوصيتهم بفتح جولاتهم، قائلًا والله وضع مضحك افتحي جوالك اطلع على خصوصياتك وإلا افصلك.