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  3. بالفيديو.. مستشار قانوني: فصل 50 طالبة بجامعة الإمام أمر لا يمكن قبوله

بالفيديو.. مستشار قانوني: فصل 50 طالبة بجامعة الإمام أمر لا يمكن قبوله

بالفيديو.. مستشار قانوني: فصل 50 طالبة بجامعة الإمام أمر لا يمكن قبوله
عادل الحربي (صدى):

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي : إن فصل خمسين طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود، أمر لا يمكن قبوله ويضر مستقبل الفتيات المفصولات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : أن الجامعة قامت بفصل 50 طالبة لرفضهم انتهاك خصوصيتهم بفتح جولاتهم، قائلًا والله وضع مضحك افتحي جوالك اطلع على خصوصياتك وإلا افصلك.


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