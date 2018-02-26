بالفيديو.. مستشار قانوني: فصل 50 طالبة بجامعة الإمام أمر لا يمكن قبوله
قال المستشار القانوني محمد الوهيبي : إن فصل خمسين طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود، أمر لا يمكن قبوله ويضر مستقبل الفتيات المفصولات.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : أن الجامعة قامت بفصل 50 طالبة لرفضهم انتهاك خصوصيتهم بفتح جولاتهم، قائلًا والله وضع مضحك افتحي جوالك اطلع على خصوصياتك وإلا افصلك.
المستشار القانوني #محمد_الوهيبي : #فصل_خمسين_طالبة أمر لا يمكن قبوله ويضر مستقبل الفتيات المفصولات #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية#فصل_خمسين_طالبة pic.twitter.com/iGw0PKYs8B
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
اترك تعليقاً