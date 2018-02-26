بالفيديو.. أول ظهور رسمي لـ ” BMW X4 ” موديل 2019

برلين(صدى):

تعتبر BMW X4 الجديدة كلياً النسخة الأكثر رياضية من موديل X3 وتبدو X4 موديل 2019 مثل الطراز السابق ولكن الشركة البافارية اضافت لها الكثير من المزايا والتجهيزات مع تغيير شكل مؤخرة السيارة بصورة جذرية. كما يتوفر للسيارة محرك 3 لتر بشاجن توربيني ويمكن الحصول على السيارة بنزين أو ديزل ويمكن اعتبار X4 M تهديد حقيقي لبورشة ماكان تيربو.

والفيديو مهم لأنه يعطي نظرة افضل حول كيف تبدو السيارة بالفعل خاصة عندما تعلم انها في منافسة حامية مع سيارات مثل مرسيدس GLC كوبيه والفاروميو ستلفيو وبورشة ماكان. وستتوفر السيارة بثلاث محركات الأول xDrive20d بقوة 190 حصان بينما المحرك الحديث M40d فيوفر قوة 326 حصان.

وبينما يشبه الجزء الداخلي ما يوجد فيX3 ولكن يمكن الاستمتاع في السيارة بعجلة قيادة رياضية من M وأزرار اكثر تميزاً عن X4 القديمة ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مع مرايا ابواب بلمسات ميتاليك وعجلات 21 بوصة. والمساحة الخاصة بالرؤوس في الخلف اقل من المعتاد ولكن يوجد مساحة تخزين خلفية تبلغ 520 لتر مع باب خلفي مميز ومفتاح خاص للسيارة مضاد للماء. ويحمل المفتاح شاشة 2.2 بوصة ويمكن استخدامه كذلك في ركن السيارة عن بعد .