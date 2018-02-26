بالفيديو.. وكيل مدرسة يمنع الطلاب من دخول المدرسة

حمود العنزي (صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدد من طلاب مدرسة ثانوي خارج الأسوار بعد إغلاق البوابة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق من قبل أحد الطلاب، أن وكيل المدرسة منع الطلاب من الدخول وحضور الطابور الصباحي والحصص الدراسية حيث كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع صباحًا، ومكث الطلاب في الخارج حتى الساعة الثامنة ودقيقتين حسب المتحدث بالمقطع.

وأفاد المغردون، أن الحصة الدراسية تبدأ في تمام السابعة والنصف بحسب الدوام الشتوي وهناك إجراء متبع بحسب النظام كان من الأولى اتخاذه من قبل الوكيل قبل أن يتخذ هذا التصرف الذي قد يضر بمستوى الطلاب التعليمي، كما طالبوا بالتحقيق في الواقعة.