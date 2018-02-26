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إغلاق بوفيه بحوطة بني تميم احترازيًا بعد الاشتباه في 39 حالة تسمم

إغلاق بوفيه بحوطة بني تميم احترازيًا بعد الاشتباه في 39 حالة تسمم
علي القحطاني(صدى):

أغلقت بلدية محافظة حوطة بني تميم ، أحد البوفيهات لمدة خمسة أيام احترازيًا ، لوجود اشتباه في 39 حالة تسمم غذائي .

وجاء هذا الإجراء ، بعدما تلقت بلدية المحافظة ، بلاغًا من إدارة مستشفى حوطة بني تميم ، بوجود اشتباه في حالة تسمم غذائي لستة أشخاص ، حيث تزايد العدد إلى 39 شخصًا ، بسبب تناولهم وجبة غذائية من أحد بوفيهات المحافظة .

وباشرت الجهات المعنية من المختصين في إدارة صحة البيئة بالبلدية البلاغ ، بالتعاون مع مندوبي اللجنة المشكلة لهذا الخصوص من الجهات الحكومية .

وشنت الجهات المتعاونة المشتركة جولة تفتيشية على موقع البلاغ ، صباح يوم أمس الأحد ، واخذوا عينات من المحل والعمال لإجراء الفحوصات اللازمة ، والتأكد من سلامتها .

وأغلقت الجهات الأمنية المحل احترازيًا لمدة 5 أيام ، وفقًا للأنظمة ، لحين الحصول على نتائج العينات التي أُرسلت إلى المختبر لإجراء الفحوصات واستكمال الإجراءات النظامية .


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