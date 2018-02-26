صورة مسربة لـ ” سيات ابيزا كوبرا ” الجديدة قبل ظهورها في جنيف

جنيف(صدى):

على عكس تقارير سابقة, أعلنت سيات أنها ستطلق نسخة عالية الاداء من ابيزا الجيل الجديد, وستكون جزء من علامة كوبرا الجديدة الفرعية من سيات وستقدم بجانب شقيقتها الأكبر في الحجم طراز ليون الاكثر قوة ، وستعرض السيارة الهاتشباك الساخنة بصورة رسمية في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل .

والفروق الشكلية بين ابيزا في صورتها التقليدية وفي صورتها الجديدة من كوبرا تشمل صادم امامي مطور واجزاء جديدة من ألياف الكربون وشبكة تهوية مطورة واسبويلر فوق السقف. والتغير الأكبر في السيارة يشمل غياب شعارات سيات التي تم استبدالها بشعارات كوبرا في الأمام والخلف وعلى العجلات وعجلة القيادة وربما في أجزاء أخرى داخل مقصورة السيارة.

ولم تترك سيات مقصورة السيارة ابيزا كوبرا دون تغيير حيث اضافت تطعيمات على لوحة القيادة مع فرش الكانتارا على عجلة القيادة ومكابح اليد وذراع نقل الحركة والمقاعد الرياضية. وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك وتتشارك مكونات الانتاج مع فولكس فاجن بولو GTI وهو ما يؤكد توفرها بالناقل ثنائي القابض من 6 سرعات.

وستأتي القوة من محرك 2 لتر بشاحن توربيني مستعار من شقيقتها الألمانية بقوة 197 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر, ويمكن لبولو GTI التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 6.7 ثانية مع سرعة قصوى 237 كمساعة .