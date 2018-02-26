السلطات المغربية: توقيف 65 شخصًا قاموا بأعمال شغب في مباراة كرة قدم

نواف السالم(صدى):

أوقفت السلطات المغربية، 65 شخصًا بسبب قيامهم بأعمال شغب ألحقت أضرارًا جسيمة بمنشآت ملعب في مراكش بالمغرب، على إثر مباراة كرة قدم بين الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي.

وقالت مصادر إعلامية إن أعمال الشغب أسفرت عن تحطيم ألفي مقعد في الملعب خلال المباراة التي خسرها الكوكب المراكشي أمام الرجاء البيضاوي 0-3، وأقيمت الأحد على الملعب الكبير بمراكش.

وأضاف المصادر : ونتج عن أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش، إصابة وجرح 14 عنصرًا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب، تم توقيف 65 شخصًا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة.