بالفيديو.. الحوثيون يحولون مزارع الساحل الغربي إلى مخابئ أسلحة باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية،عن تحويل ميليشيات الحوثي الإيرانية العديد من المزارع في منطقة الساحل الغربي وتحديداً في محافظتي الحديدة و حجة باليمن إلى مخابئ أسلحة ومراكز تدريب لعناصرها.

وقالت المصادر : لجأ الحوثيون مؤخرًا إلى تحويل بعض مزارع المانجو في مديرية القناوص شمال محافظة الحديدة إلى معسكرات لتدريب عناصرها الذين تستقدمهم من محافظات حجة وعمران والمحويت.

وأضافت المصادر : والتعدي على المنشآت الاقتصادية والزراعية من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل التهامي وفي محافظات ذمار وصعدة، أثار غضب السكان هناك نتيجة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم، خاصة بعد تحويل إحدى المزارع لمعسكر تدريبي في منطقة “آنس” التابعة لمحافظة ذمار، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين أبناء القبائل وميليشيات الحوثي الإيرانية.