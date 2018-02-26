مكالمة تعرقل وصول ” جريزمان ” إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أنه على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد، والتي تقدر بنحو 100 مليون يورو.

وقالت وسائل إعلام الإسبانية، إن كل من أتلتيكو مدريد وجريزمان يدركون أن مصلحتهم مع النادي الكتالوني، ولكن اللاعب الفرنسي تلقى مكالمة من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يمكن أن تغير كل شيء.

وأضافت وسائل الإعلام، أن ” رئيس ريال مدريد يأخذ في الاعتبار احتمالية رحيل لاعبين مثل: كريم بنزيما، وجاريث بيل خلال الانتقالات الصيفية، وأن أسماء كبيرة مثل هاري كين ومحمد صلاح، وإيدين هازارد أو ديبالا هي بالفعل على جدول أعماله، لكن لن تسمح أي من فرق هؤلاء بالخروج بأقل من 100 مليون يورو ” .

وتابعت، أن إدارة ” سانتياجو برنابيو ” بدأت بالفعل في النظر في دفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتليتيكو مدريد 100 مليون يورو .

وأشارت، إلى أن رغم جريزمان على جدول أعمال النادي الملكي منذ فترة طويلة، إلا أنه قد حان الوقت المثالي لإعطاء كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضربة مزدوجة، ويبدو أن البرسا بدأ بالفعل يرتجف من تفكير ريال مدريد في انتزاع توقيع آخر، بدأوا فعليًّا التحرك من أجله.