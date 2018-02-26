شاهد.. ” طفل روضة ” في الليث يرفض دخول مدرسته إلا بعد زيارة الدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

أصر طفل في الليث، على والده ويدعي علي بن حسن أبو قرن المهداوي، صباح اليوم الإثنين، وبعد وصوله إلى مقر الروضة التي يدرس بها، أن يذهب به إلى مقر الدفاع المدني، رافضًا النزول من السيارة ودخول الروضة.

وسعي المواطن لتحقيق حلم ابنه الصغير، بعد أن كان يحلم يومًا، بزيارة مقر الدفاع المدني والتعرف على مهام عمله، وذلك بعد تأثره ببعض أقرانه بالمدرسة الذين شاهدهم يلبسون زي الدفاع المدني في إحدى المناسبات .

وعند وصول الطفل ووالده لمقر الدفاع المدني تم استقباله من قبل مدير إدارة الدفاع المدني بالليث، العقيد عواد الصبحي، ومنسوبي الإدارة، وتم تعريفه بمهام الدفاع المدني، أثناء حدوث حالات الطؤاري، كما قدمت له الإدارة هدية خاصة بمناسبة زيارته لهم .

فيما قدم ولي أمر الطفل، شكره لمنسوبي الدفاع المدني بالليث، على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن ابنه ” فؤاد ” شغوف بحب هذا القطاع الأمني كثيرًا.