سعيد العويران: أتمنى فوز ” الأخضر ” في مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

توقع سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب الوطني السابق، تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري في مونديال 2018 بروسيا.

وقال العويران أثناء جولة كأس العالم في دولة الإمارات: أؤمن أن المنتخب السعودي لا يزال لديه الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد لكأس العالم، وأتمنى تعادل المنتخب الروسي مع السعودي أو فوز السعودية لم لا.

وأضاف العويران: محمد صلاح واحد من أبرز اللاعبين والذي من المتوقع تألقهم مع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا، وتابع نجم الأخضر السابق: كأس العالم فرصة لمحمد صلاح وللعديد من اللاعبين العرب من أجل التألق وزيادة قيمتهم التسويقية بجانب تحقيق إنجازات مميزة مع منتخبات بلادهم.