سعيد العويران: أتمنى فوز ” الأخضر ” في مونديال روسيا
توقع سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب الوطني السابق، تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري في مونديال 2018 بروسيا.
وقال العويران أثناء جولة كأس العالم في دولة الإمارات: أؤمن أن المنتخب السعودي لا يزال لديه الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد لكأس العالم، وأتمنى تعادل المنتخب الروسي مع السعودي أو فوز السعودية لم لا.
وأضاف العويران: محمد صلاح واحد من أبرز اللاعبين والذي من المتوقع تألقهم مع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا، وتابع نجم الأخضر السابق: كأس العالم فرصة لمحمد صلاح وللعديد من اللاعبين العرب من أجل التألق وزيادة قيمتهم التسويقية بجانب تحقيق إنجازات مميزة مع منتخبات بلادهم.
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