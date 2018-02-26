التحقيق مع البرازيلي روماريو بتهمة الاحتيال

ماجد محمد(صدى):

يخضع نجم الكرة البرازيلية السابق روماريو، للتحقيق القضائي على خلفية تهرُّبه من سداد ديون مالية أقرت باستحقاقها عليه السلطاتُ القضائيةُ في بلاده.

وأكدت صحيفة ” أو جلوبو ” البرازيلية، أن اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني والنائب في البرلمان البرازيلي حاليا، يواجه إجراءات قضائية بصفة شخصية تتعلق بأعماله التجارية؛ نظرًا إلى تخلفه عن سداد مديونيات مالية بلغت 37 مليون ريال برازيلي؛ أي ما يعادل 11.5 مليون دولار.

وينفى روماريو الاتهامات الموجهة إليه، لكنه لم ينف وجود تحقيقات قضائية، مؤكدًا ضرورة الفصل بين ثروته الشخصية والأموال الخاصة بشركاته.