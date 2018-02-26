صفات تجعل منك امرأة جذابة بصورة لا تقاوم

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، ليس بالضرورة أنْ تكون المرأة الرائعة هي الأجمل شكلا، فجمالها يشعّ من الداخل، جمال أساسه الثقة بالنفس واحترام الذات ، وهذا ما يجعلها لا تقاوم بالنسبة للرجال، إذ ينجذبون إليها كما ينجذب النحل إلى الأزهار. إليكِ الصفات التي تجعل منك امرأة جذابة بصورة لا تقاوم!

تحلم بالمستقبل

ليست واثقة بنفسها إلى حدّ الغرور، ودائما تحلم بالمستقبل عندما يتعلق الأمر بعلاقتها مع من تحب. عندما تنجذب إلى رجل، تتصور بالفعل كيف سيبدو المستقبل معه.

تستمتع باللحظة الراهنة

هذه المرأة تعيش وتستمتع بكل لحظة الحياة، وتعطي قيمة لكل ما يقدمه لها الرجل. عندما يكون عليها الاسترخاء والاستمتاع بالحياة تستمتع ولا تحسب حسابا للتفاصيل الصغيرة المزعجة، فهذا سيجعل منها كنزًا، لأنّ هذه النوعية نادرة جدًا بين النساء. سيكون الرجل مفتونًا بامرأة من هذا النوع، ولن يتوقف عن التفكير بها.

تحيط نفسها ببعض الغموض

تدع الرجل يكتشفها شيئا فشيئا، ما يثير الفرحة واللهفة في قلبه مع كل اكتشاف جديد. بعض الغموض هو ما يحافظ على العلاقات الجديدة.

الرجال يحبون المطاردة بالطبيعة، وهم ينجذبون نحو المرأة التي تستمع إليهم أكثر، مما يتيح له الانفتاح عليها، من دون أي حكم على الإطلاق، هي تعرف كيف تستمع، وتعرف كيفية عدم كشف كل أوراقها مرّة واحدة.

غير مدمنة على الحب

هي امرأة تشعر أنها كاملة، مع أو من دون الحب الرومانسي. فهي لا تحتاج الحب، ولن تسعى للعثور عليه. تتمتع بحياتها ولا تتشبث بأي رجل كائنًا من كان، لأنها تعرف أنّ لديها الخيار وأنها سوف تختار الرجل المناسب على أساس المعايير التي وضعتها لنفسها.

ليس لديها عقدة السندريلا

هذه المرأة لا تحتاج إلى الأمير الساحر لإنقاذها من البؤس، أو حتى جعل حياتها سعيدة. هي راضية عن نفسها وسعيدة من داخلها. الحب الحقيقي عندما يأتي سيزيد سعادتها.

تنصرف من موقع السيطرة والثقة بالنفس

لديها سيطرة كاملة ووعي تام بمشاعرها. تترك للرجل فرصة أنْ يكون وحده، مما يتيح له التمتع بوقته بعيدًا عنها ولكنها في نفس الوقت صادقة معه حين تقول إنها تفتقده. تحترم ما يرغب به الرجل وتحترم أيضًا ما يشعر به قلبها.

قابلة للعطب

إنها فعلاً حقيقة علمية بسيطة. الرجل الحقيقي يتمسك بالمرأة التي تجعله يشعر بالرضا عن نفسه دائما لكونه معها، لكن حتى المرأة القوية الواثقة بنفسها هي امرأة تجعل الرجل يشعر أنها بحاجة لمن يشعرها بالرضى عن نفسها ويتفهم لحظات ضعفها.