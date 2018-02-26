عضو ” شورى ” يدعو للاكتفاء باسم العائلة في الهوية الوطنية
دعا عضو بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، في توصية قدمها للمجلس على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، إلى ضرورة مكافحة كل ما يثير الكراهية.
وطالب العضو الدكتور فيصل الفاضل، إلى العمل على مكافحة كل ما يثير الكراهية، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أم داخل مؤسسات المجتمع المدني، وإلى الاكتفاء باسم العائلة في الهوية الوطنية، وترك بقية التفاصيل للمختصين.
كما دعا الدكتور الفاضل الهيئة، إلى العمل على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح مع الجهات المعنية، بهدف تطويرها بما يعزز الوحدة الوطنية.
زائر[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 1 ساعة
احد اسباب اشعال الكراهيه و تفكيك الوحده و الاتحاد الوطني هو حرية الرأي سبب تعدد الاراء في المجتمع يؤدي الي انقسامات متتاليه في الاسره الواحده حتي تصل الي تقسيم المجتمعات و المنطقه و الوطن يجب ان توضع قواعد متفق عليها من كافة الطبقات و الاعمار و منع الخروج عنها .
ملكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههه الحين قلت مشاكل المواطن مالقيت الا هذي اذا انت ما تفتخر بلقب قبيلتك اذا عندك هذا شانك
اما تبغى العالم تتخلي عن نسبها ونسب اجدادها منذو الازل بدعوى الكراهيه