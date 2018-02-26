عضو ” شورى ” يدعو للاكتفاء باسم العائلة في الهوية الوطنية

علي القحطاني (صدى):

دعا عضو بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، في توصية قدمها للمجلس على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، إلى ضرورة مكافحة كل ما يثير الكراهية.

وطالب العضو الدكتور فيصل الفاضل، إلى العمل على مكافحة كل ما يثير الكراهية، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أم داخل مؤسسات المجتمع المدني، وإلى الاكتفاء باسم العائلة في الهوية الوطنية، وترك بقية التفاصيل للمختصين.

كما دعا الدكتور الفاضل الهيئة، إلى العمل على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح مع الجهات المعنية، بهدف تطويرها بما يعزز الوحدة الوطنية.