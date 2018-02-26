شرطة دبي تكشف حقيقة وفاة النجمة الهندية ” سريديفي كابور “

أماني الغامدي(صدى):

كشف مصدر أمني بشرطة دبي في تصريحات إعلامية ، عن تفاصيل جديدة لفي وفاة النجمة الهندية الشهيرة ” سريديفي كابور ” .

وأكد المصدر ، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة سريديفي جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأوضحت شرطة دبي أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

يُشار إلى أن سريديفي كابور، أم لابنتين توفيت السبت الماضي أثناء حضورها حفل زفاف بدبي، وعمرها 54 عاماً ، وكانت النجمة الهندية ستقيم معرضاً في دبي لبعض لوحاتها، لبيعها في مزاد علني خيري، بدءاً من سعر 15 ألفاً.