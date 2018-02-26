توضيح ” تعليم المدينة ” بشأن الحافلة المدرسية المُحملة بحطب مهرب

نايف السالم(صدى):

أكدت الإدارة التعليمية بالمدينة المنورة ، إن الحافلة المحملة بالحطب المهرب التي تم ضبطها يوم أمس الأحد ، خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام ، وتتبع أحد المتعهدين ممن انتهى التعاقد معهم .

وأشارت الإدارة التعليمية ، في بيان توضيحي صادر عن شركة ” تطوير ” التعليمية ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن العقود المبرمة تلزم المتعهد بإزالة كل ما له علاقة بهوية الحافلة ، والتي من ضمنها عبارة ” حافلة مدرسية ” ، فضلًا عن العلامات الأخرى المتواجدة عدا اللون الأصفر لكونه غير ممنوع استخدامه من قبل الجهات المعنية في أي نشاطات أخرى .

الجدير بالذكر ، أن الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب ، ضبطت حافلة مدرسية يقودها مقيم ، محملة بالحطب المحلي ، وفي طريقها إلى عرعر ، حيث تم إحالة قائدها والمضبوطات لجهة الاختصاص .