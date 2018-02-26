بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” أبو طيرة “

تركي السالم(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز بمدينة جيزان، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول فهد بن إبراهيم أبو طيرة أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع وكيل الإمارة، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن ناصر بن مرزوق المطيري، وعدد من المسؤولين.