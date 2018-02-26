بالصور.. أمير حائل يتفقد وادي الأديرع

علي العنزي(صدى):

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم الإثنين، مشروع تهذيب وتطوير وادي الأديرع ، يرافقه أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة خالد الجمعان.

وقام سموه بجولة على أجزاء متفرقة من الوادي حيث عقد لقاءً مفتوحاً مع المسؤولين عن المشروع في أحد المواقع الميدانية، وتم استعراض التحديات التي واجهت العاملين، وسبل إيجاد المعالجة الأمثل .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، عزم إدارة المياه في إنشاء برج مياه يشمل خدمات سياحية راقية عبر خدمات جديدة مرافقة، تفاعلاً مع توجهات أمير منطقة حائل التطويرية للوادي لجعله مقصداً للزائرين من داخل المنطقة وخارجها.

وفي ختام الجولة أدلى أمير منطقة حائل بتصريح صحفي معرباً فيه عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وقال : ” إن القيادة دائماً تقدم الدعم وتحث على التطوير والنماء ” ، مشيراً إلى أن الوادي منذ سنوات يحتاج لجهود مضاعفة ، وأعمال شاملة من أجل تحويله إلى معلم سياحي جاذب ، مقدماً سموه الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على دعمهما المستمر لما يخدم التنمية والتطوير في المنطقة .