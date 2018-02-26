حليمة بولند تقاضي سياسي كويتي بعد أن كذبها

أماني الغامدي(صدى):

هددت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ ، أحد السياسيين الكويتيين برفع قضية ضده لنقله كلام على لسانها لم تٌصرح به .

لوكانت تعرضت حليمة بولند لانتقادات واسعة بعد أن نشرت صورة تؤكد فيها أنّها موجودة في مطار الكويت في قاعة التشريفات، وهي في طريقها إلى لندن لحضور مباراة السوبر.

واثارت الصورة بلبلة، لا سيّما في ما يتعلق بفتح أبواب قاعة التشريفات أمام بولند في وقتٍ ينتظر فيه عدد كبير من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في أروقة المطار.

بالتالي، قال أحد السياسيين الكويتيين إن حليمة أقسمت بأن الصورة غير حقيقية ووجدتها على الإنترنت ونشرتها لكي تغيظ الناس وأنّه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة الصورة.

وأشارت مصادر مطّلعة الى أنّ بولند في صدد رفع دعوى قضائية ضد السياسي بسبب التعليقات المفبركة، موضحةً أنّ الصورة في قاعة التشريفات هي فعلاً لها.