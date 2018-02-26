بالصور.. سكودا تطلق موديلاتها الجديدة في معرض جنيف

جنيف(صدى):

تستعد شركة سكودا لعرض طرازاتها الأحدث في معرض جنيف للسيارات 2018 ، وتخطط الشركة لعرض موديلات جديدة لأول مرة في المعرض تشمل موديل تجريبي جديد ونسخة انتاج حديثة وكروس أوفر فاخرة. وتعتبر السيارة التجريبية Vision Xالكروس أوفر وسيلة لاستعراض ملامح موديل كروس أوفر أصغر من كاروك وكودياك وتعتمد السيارة على أحدث لغة تصميم جديدة من الشركة مع نظام دفع كهربائي.

وستعرض الشركة كذلك نسخة كودياك L&K edition وتعتبر سيارة فاخرة تعكس توجه الشركة لهذه النوعية من المنافسة، وسيرافقها موديلات فابيا المحسنة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1 لتر بقوة 60 حصان وصولاً الي 110 حصان. كما ستعرض الشركة أوكتافيا RS الجديدة عالية الأداء بباقة Challenge Plus التي توفر تصميم حصري وتجهيزات مميزة ومقصورة داخلية فاخرة مع قوة 245 حصان من محرك عادي ونظام تفاضلي كهربائي.

أما سوبرب السيدان فسوف تظهر كذلك بمحرك بقوة 268 حصان بناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات وباقة من تجهيزات الأمان واضاءة داخلية بخمسة أوضاع مع عدادات رقمية .