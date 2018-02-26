بالصور.. أمير حائل يزور المستشفى السعودي الألماني

علي العنزي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم الإثنين، بزيارة إلى المستشفى السعودي الألماني بحائل التابع لشركة حائل الطبية، حيث كان في استقبال سموه مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي، والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق الزهراني، الذين رحبوا بسموه.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق الزهراني، مبيناً أن المستشفى لديه الأن 120 موظفاً وكادراً سعودياً من أصل 280 من منسوبي المستشفى حالياً، وتم خلال هذا العام إجراء عشرة آلاف عملية جراحية لـ15 ألف مريض.

كما استفاد منه مايزيد عن ثمانية الاف متدرب، ضمن برامج التدريب المقامة بالمستشفى ضمن برامج الشراكة المجتمعية، إضافة إلى اعتماده كمستشفى مفضل من وزارة الصحة لاستقبال الحالات الحرجة في شمال المملكة، حيث استقبل حتى الآن 8 حالات من مناطق متعددة من الشمال، وتم استقبال مايقارب 300حالة من مستشفيات حائل، منذ انطلاق الشراكة مع الوزارة من ستة أشهر .

والتقى سمو أمير منطقة حائل بعدد من مرضى المنومين بالعناية المركزة في المستشفى، مشيداً سموه بقدرة الشباب السعودي من الجنسين في مختلف المجالات، متمنياً التوفيق للجميع .

وفي ختام الزيارة تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .