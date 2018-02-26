الكشف عن ” بولستار 1 ” لأول مرة في معرض جنيف

جنيف(صدى):

تستعد بولستار علامة فولفو الفرعية للظهور في جناح خاص في معرض جنيف للسيارات لعرض سياراتها الكهربائية عالية الأداء, وسيبدأ المعرض في 6 مارس حيث ستنظم بولستار مؤتمر صحفي لتعرض أول سياراتها بولستار 1 التي عرضت لأول مرة في معرض شانغهاي وتأتي السيارة بترتيب مقاعد 2+2 GT مع قاعدة بناء SPA وتحمل تصميم أنيق ونظام دفع هجين بلوج ان.

ويجتمع في السيارة محرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات ومحركين كهربائيين بقوة 592 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر. ولم تعلن الشركة عن سرعة السيارة بعد ولكنها ادعت أنها تحمل أطول مدى تنقل كهربائي فقط من أي سيارة هجينة أخرى في العالم بواقع 150 كم على الكهرباء فقط.

وسيبدأ انتاج السيارة في منتصف 2019 وسيقتصر الانتاج على 500 نسخة سنوياً, على مدار 3 سنوات ويمكن التوسع في ارقام الانتاج لتواجد أكثر من 5000 مشترى محتمل للسيارة التي يشاع أن سعرها سيتراوح بين 160.120 و184.765 الف دولار. وستطلق السيارة في وقت واحد في أوروبا وأمريكا والصين.