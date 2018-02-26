كاظم الساهر يخفي وشم ” مدرسة الحب “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربه من النجم العراقي كاظم الساهر في تصريحات إعلامية ، أن النجم يمتلك وشماً لا يعرف الكثيرون عنه ولا يكشف عنه أبداً .

وأكد مصدر أن الوشم عبارة عن نوتة موسيقية من قصيدة ” مدرسة الحب ” للشاعر الكبير نزار قباني والتي لحّنها في بغداد اثناء قصف الطيران للمنطقة ونام في غرفة تاركاً النوتات في غرفة أخرى خوفاً من دمارها بسبب القصف، وفكر انه لو تعرض هو للاذى تبقى النوتات لفنان آخر وان تعرضت هي للتلف يبقى هو ليكتبها من جديد.

وبعد هذه الحادثة قام كاظم بتسجيل الاغنية ورسم الوشم كي يتذكر ما مر به.