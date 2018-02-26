5 معلومات عن حقيبة الرئيس الأمريكي النووية

واشنطن(صدى):

نشرت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، معلومات عن حقيبة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” النووية.

وقالت المصادر : يتناوب على حمل الحقيبة النووية 5 جنود مدربين ويبقى الجنود قريبين من الرئيس ليستعملها حال حصول خطر، وترافق الرئيس في كل رحلاته وخلال إقامته.

وأضافت المصادر: وتحدثها الجهات الأمنية المختصة باستمرار وتسميها ” كرة القدم ” ، فيها زر أحمر و3 كتب لتعليمات الإطلاق والأمان وكتيب للطوارئ وبطاقة مصادقة.

وتابعت : وبواسطة الحقيبة ترسل التعليمات إلى رفة الحرب في البنتاغون، وتتولى الغرفة تحديد الأهداف وموعد إطلاق الصواريخ النووية ولايمكن إلغاء عملية إطلاق الصاروخ بعد إعطاء الأمر.

ويذكر أنه قد نشب مؤخرًا خلاف على الحقيبة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.