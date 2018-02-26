بالفيديو.. سيول شمال شرق الزلفي

عادل الحربي(صدى):

هطلت أمطار على محافظة الزلفي، على إثرها الأودية والشعاب، إذ تدفقت المياه في روضة السبلة شرق الزلفي .

كما شملت الأمطار ” الديمية ” محافظة شقراء ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والدهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.

وحذّرت إدارة الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول وضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، ودعت إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.