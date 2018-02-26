” بيلو ” : الفلبين تواصل حظر العمالة والكويت لم ترد على تغير الكفالة

مانيلا(صدى):

أكد وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، اليوم الاثنين، أن الحظر الساري الذي فرضته مانيلا على تشغيل العمال الفلبينيين في الكويت الأسبوع الماضي مستمر.

وكشف ” بيلو ” ، أن الكويت لم ترد على طلب الفلبين بشأن التوصل إلى اتفاقية ثنائية تمنع المواطنين الكويتيين من مصادرة جوازات سفر العمالة الفلبينية وهواتفها أو تغير مواقع أعمالها المثبتة في العقود، بما يعكس رغبة مانيلا في تغيير نظام الكفالة.

وقال وزير العمل الفلبيني، إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قرر استمرار الحظر حتى إيقاع الجزاء العادل على قتلة العاملة الفلبينية في الكويت جوانا ديمافيلس، والتي عثر على جثتها في فريز شقة مخدوميها، يوم ٦ فبراير،وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن العمالة.

واعتقل المشتبهان بقتل الخادمة السبت، وهما زوج لبناني قيد التحقيق في بيروت، وزوجة سورية موقوفة حاليا في دمشق.