بالفيديو.. نانسي عجرم تتعدى المليون السادس بأغنية ” مش إنت “

نورة الشهري (صدى):

تخطت الفنانة ​نانسي عجرم​ ، المليون السادس في مشاهدات أغنيتها ” مش إنت ” من ألبومها الأخير ” حاسة بيك ” .

يٌشار إلى أن أغنية ” مش إنت ” من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع موسيقي باسم رزق، وتستعد أيضاً نانسي لتصوير أغنيتين من الألبوم بالتعاون مع المخرجة ليلى كنعان، وهما أغنية ” ومعاك ” كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة، وأغنية ” الحب زي الوتر ” كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنيتان أيضاً من ألبومها الأخير ” حاسة بيك ” .