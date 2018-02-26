آل الشيخ يوجه بتقديم سيارتين للجماهير في مباراة المنتخب ومولدوفا

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تقديم سيارتين للجماهير الرياضية في المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني، ومنتخب مولدوفا مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

ويتقابل الأخضر أمام منتخب مولدوفا في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مباراة تعتبر من أهم وأبرز وديات الاخضر في معسكره التدريبي خلال هذه الفترة، والمقام في مدينة جدة لمدة أسبوع كامل ضمن مرحلتة الثانيه لاستعدادات المنتخب لمونديال كاس العالم 2018.