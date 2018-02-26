بالفيديو .. ” بائع الكليجة ” رجل أعمال يشارك في الجنادرية منذ 11 عامًا
أجرى الإعلامي منصور الرقيبة لقاء قصير مع بائع الكليجة الشاب عبدالله الدبيخي، الذي اشتهر ببيع الكليجة في مهرجان الجنادرية 32.
وقال الشاب عبدالله خلال اللقاء أنه من منطقة القصيم، وغير متزوج، ويشارك في مهرجان الجنادرية منذ 11 عاما، كما يشارك في كافة المهرجانات التي تقام في مناطق المملكة، بصورة دائمة، باعتبار أن هذه هي طبيعة عمله في التجارة.
وأضاف أنه واضطر إلى تعليق لوحة داخل محله كتب فيها: اشتر بعدين صور، ممنوع التصوير بدون شراء، بعدما لاحظ أن بعض الزوار يحرصون على التقاط صور له دون شراء الكليجة.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 1 ساعة
فعل الرجال ان الواحد يشتكل ويلقط رزقه الذي كتبه الله له سواء وظيفة او اعمال حرة ..اعيب على ماينسدح ويقول ماني ماخذ الوظيفة هذي ولاذيك ابغاء احسن منها ويمر عمره وهو مغير متبطح ينتظر تمطر عليه السماء وظايف وفلوس..
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3324 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله مرتب👍🏻
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43128 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يرزقنا واياكم من واسع فضله ,, آمين ,,