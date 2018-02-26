الفيفا: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للأسطورة محمد نور

نواف السالم(صدى):

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، اليوم الإثنين، تهنئة للاعب محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ40.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط المنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور. الذي يتم عامه الـ 40 اليوم.