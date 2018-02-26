الفيفا: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للأسطورة محمد نور
قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، اليوم الإثنين، تهنئة للاعب محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ40.
وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط المنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور. الذي يتم عامه الـ 40 اليوم.
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 26 دقيقة
يا عمى اسطوره عليكم يا اتحاديه المنشطات لازالت فى عروقه
المر[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخذ براءه من الاستئتاف علا كل مافيه شجره ماهزها الهواء يبقي اسطوره بطولات وكووس محليه وقاريه وعربيه نجم بكل المقاييس