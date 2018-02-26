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الفيفا: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للأسطورة محمد نور

الفيفا: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للأسطورة محمد نور
نواف السالم(صدى):

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، اليوم الإثنين، تهنئة للاعب محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ40.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط المنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور. الذي يتم عامه الـ 40 اليوم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 26 دقيقة

يا عمى اسطوره عليكم يا اتحاديه المنشطات لازالت فى عروقه

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 15 دقيقة

اخذ براءه من الاستئتاف علا كل مافيه شجره ماهزها الهواء يبقي اسطوره بطولات وكووس محليه وقاريه وعربيه نجم بكل المقاييس

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