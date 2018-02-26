بالصور.. شرطة حائل تواصل البحث عن مطلق النار على منزل مواطن

علي العنزي(صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية في منطقة حائل، اليوم الإثنين، البحث عن شخص قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين؛ بحي أجا شمال حائل، عصر أمس الأحد.

وأوضح المواطن، أن منزله تعرض لإطلاق 7 أعيرة نارية من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات، سوى تعرض جدران المنزل الخارجية والنوافذ للضرر.

وتابع: أن المتسبب لاذا بالفرار، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.