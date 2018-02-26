وفاة ” الروقي ” مؤسس العمل الخيري بـ ” محاني الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفيَ أمس الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض.

ويذكر أن الفقيد ” الروقي ” رحمه الله، هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف، ويحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيسًا سابقًا لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديرًا لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية.