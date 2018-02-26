وفاة ” الروقي ” مؤسس العمل الخيري بـ ” محاني الطائف “
توفيَ أمس الأحد، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، الدكتور فهد بن صقر الروقي، بعد معاناةٍ مع المرض.
ويذكر أن الفقيد ” الروقي ” رحمه الله، هو مؤسس العمل الخيري في مركز المحاني، شمال الطائف، ويحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيسًا سابقًا لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديرًا لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية.
رشيد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اغفر له وارحمه رجل ولا كل الرجال ولا نزكي على الله أحدا
ماجد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25406 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو فارس الذيابي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين