جواز السفر السنغافوري الأقوى على مستوى العالم

سنغافورة(صدى):

حظيت سنغافورة هذا العام ، بنصيب من صدارة ترتيب البلدان صاحبة أقوى جواز سفر في العالم مع كوريا الجنوبية ، وذلك وفقًا لتصنيف شركة ” آرتون كابيتال ” للاستشارات ، للعام الجاري .

وصنفت ” آرتون كابيتال ” ، قوة جوازات السفر ، وفقًا لمجموعها من البلدان التي تتيح الدخول إليها بلا تأشيرة ، فيحصل جواز السفر على نقطة مقابل كل بلد يستطيع دخوله دون تأشيرة ، أو بالحصول عليها عند الوصول ، أو من خلال استخدام إذن السفر الإلكتروني .

وقامت سنغافورة وكوريا الجنوبية ، بتسجيل أعلى مجموع نقاط ، بواقع 162 نقطة لكل منهما ، وهو ما يعني أن مواطني البلدين يمكنهم زيارة 162 دولة الآن بسهولة .