الكروج: نواف بن محمد ساهم في تطوير ” أم الألعاب “

سعيد العجل(صدى):

زار النجم المغربي الشهير وصاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 1500م العداء هشام الكروج عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لالعاب القوى وعضو المكتب التنفيذي في الموسسة العالمية للتنمية والرياضه الأمير نواف بن محمد .

وتباحثا في شؤون رياضة العاب القوى العالمية وإمكانية اتخاذ آلية وخطوات لنشر اللعبة على مستوى العالم العربي ودعمها وتطويرها والتأسيس لها عن طريق مشاريع متنوعة كفيلة بانتشار اللعبة وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي الهادفة الى إيجاد بيئة مناسبة تساعد على مزوالة اللعبه وتمكين كل الفئات منها عن طريق وسائل ترغيب وغرسها كثقافة انتماء وممارسة في نفوس النشء.

واشاد الكروج بالخدمات الجليلة التي قدمها الأمير نواف لرياضة العاب القوى على المستويات الإقليمية والقارية والدولية من خلال عملة الكبير وتاريخه الطويل في عالم اللعبة سواء من خلاله رئاسته السابقه للاتحاد السعودي للقوى أو عضويته الحاليّه في الاتحاد الدولي وتقديمه عصارة خبرته وتجربته الثرية طويلة الأمد في مجال ” أم الألعاب ” .

كما اشاد بفكرة الماراثون الدولي الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة واستضافته الرياض وقال: ” مثل التظاهرة كفيلة بدعم لعبة العاب القوى ونشرها وقد تواجدت في الرياض بدعوة من الهيئة لحضور هذا الماراثون ” .

