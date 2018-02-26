” صحة الرياض ” تدشن إطلاق بطاقة احسان بمستشفى عفيف

سعيد العجل(صدى):

دشن مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة مبادرة ” بطاقة احسان ” بمستشفى عفيف العام والتي تم تفعيل تطبيقها كأحد اولى مستشفيات المنطقة تطبيقاً لها بحضور الاستاذ لافي الحربي مدير ادارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة الرياض .

وفي بداية التدشين، تحدث مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل بن عميرة ، عن أهداف هذه المبادرة والتي تأتي كاحد الأدوات المبتكرة لمركز تجربة المريض بوزارة الصحة لتعزيز التواصل الفعّال مع المرضى للرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تعزيز التوعية بالطرق المثلى للتعامل مع المستفيدين و تذكير مقدمي الخدمات بالعبارات الملائمة اثناء اداء مهامهم .

عقب التدشين اطلع ” الشيحة ” على النموذج الاول الذي تم اصادره من قبل قسم حقوق وعلاقات المرضى بمستشفى عفيف واثنى بدوره على الجهود المبذوله وتمنى ان يعكس كل ذلك تقديم المزيد من الرقي بمختلف الخدمات الصحية .